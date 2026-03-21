İran'ın kalbi, ABD'nin hedefi: Hark Adası'nın önemi

ABD-İran krizi Ortadoğu'yu yerle bir etmeye devam ederken dünyanın gözü kulağı da bu noktada.

Savaşa dönüşen saldırıların bitmesini beklerken şimdi de gözler Hark Adası'na çevrildi.

The Telegraph’da yayınlanan analizde, ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonunun stratejik hedeflerinden birinin, ülkenin petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası’nı ele geçirmek olduğu öne sürüldü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın talimatıyla Destansı Öfke Operasyonu'nu başlattı.

CENTCOM güçleri, İran rejiminin güvenlik aygıtını dağıtmak amacıyla, öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere saldırılar düzenliyor.

Hark Adası, İran’ın en büyük petrol ihracat kapısıdır. İran petrolünün büyük bölümü buradaki terminallerden tankerlere yüklenir.

Uzmanlar ise bu adanın küresel ekonomi ve ticaretteki etkisine dikkat çekiyor.

Peki; Hark Adası nerede ve neden bu kadar önemli? İşte, kritik bilgiler...

HARK (KHARG) ADASI NEREDE

Hark Adası (Kharg Adası), İran’ın güneyinde, Basra Körfezi’nde yer alır.

Ada, İran kıyılarına oldukça yakın bir konumda bulunur ve özellikle Buşehr şehrinin açıklarında konumlanmıştır.

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Hark Adası; İran’a ait, Basra Körfezi’nde yer alan, petrol ihracatının kalbi sayılan, stratejik ve ekonomik açıdan çok önemli bir adadır.

İran’ın petrol ihracatının büyük bölümü bu ada üzerinden yapılır. Bu nedenle ülkenin enerji ticaretinde merkezi bir konumdadır.

Basra Körfezi’nde yer alması, onu dünya petrol taşımacılığının en kritik noktalarından biri haline getirir.

Adada bulunan büyük petrol depolama ve yükleme tesisleri, küresel enerji arzının sürekliliği açısından önemli rol oynar.

Jeopolitik açıdan hassas bir bölgede bulunduğu için, yaşanan her kriz veya gerilim doğrudan bu adayı etkiler.

Tarihsel olarak da stratejik bir hedef olmuştur; özellikle savaş dönemlerinde saldırılara maruz kalması bu önemini göstermektedir.

Küresel petrol fiyatları üzerinde dolaylı etkisi vardır; burada yaşanacak bir aksama, dünya genelinde enerji fiyatlarını yükseltebilir.