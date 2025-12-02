İran'ın yaşadığı kuraklık uzaydan bile görülebiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'nun en eski medeniyeti İran'ın sorunları, sadece siyaset ve savaş ile sınırlı kalmadı.

İran, özellikle başkent Tahran'da sert bir kuraklık ve susuzluk krizi ile boğuşuyor. İran halkı yağmur için dua ederken, barajlardaki su miktarı gitgide azalıyor.

BAŞKENTİN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKEBİLİR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da aralık ayına kadar yağmur görülmez ise suyun karneye bağlanabileceğini ve eğer yağmur yağmamaya devam ederse başkentin tahliye edilmesi gerekebileceğini söylemişti.

Birçok uzman, Cumhurbaşkanı'nın aksine, şehrin tahliyesinin uygulanabilir olduğuna inanmıyor.

BİR DAMLA BİLE YAĞMUR GÖRÜLMEDİ

Krizin yaşandığı yerler yalnızca başkentten ibaret değil. CNN'in haberinde, yaklaşık 20 farklı ilde, eylül ayının sonunda yağış mevsimi başladığından beri bir damla bile yağmur görülmediği açıklandı.

UZAYDAN GÖZLEMLENEBİLİYOR

Kurumakta olan barajlardaki farkın uzaydan kolayca gözlemlenebilir seviyeye erişmesi de medyada dikkat çekti.

Daha önce İran Çevre Bakanlığı'nda müsteşarlık yapmış, Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Müdürü Kaveh Madani, İran'daki kuraklığın kısa vadeli bir kriz değil, ülkeye kalıcı zararlar verebilecek uzun vadeli bir felaket olduğunu iddia etti.