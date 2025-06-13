İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Musevi oldu

İHA

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'a yönelik ölümcül hava saldırıları düzenledi.

"Bölgesel bir savaşın açılış salvosu" olabileceğinden endişe edilen bu saldırı, hem nükleer hem de konvansiyonel noktaları hedef aldı.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında ölen üst düzey isimlerin yerine yenilerini atadı.

Buna göre İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına ise Ali Şadmani getirildi.

ÜST DÜZEY 3 KOMUTAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid hayatını kaybetmişti.