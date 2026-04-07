İranlı kadınlardan İsrail ve ABD'ye karşı gövde gösterisi

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor.

İran ise bu saldırılara füze misillemeleriyle karşılık veriyor.

ABD cephesi her ne kadar "rejimin" değiştiğini iddia etse de, İran'da vatandaşlar desteklerini sürdürüyor.

İRANLI KADINLAR SİLAHLARLA GÖSTERİ YAPTI

Tahran'da dün gece yine rejime destek gösterileri düzenlendi...

Düzenlenen destek gösterilerinde, kadınların bir araba üzerinde silahlarla yer aldıkları görüldü.

İRANLILAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Birçok İranlı, sosyal medyadan kadınların silahlarla araba üzerinden geçtiği fotoğraf karelerini paylaştı.

İranlılar paylaştıkları karelere, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşı ülkelerini savunmaya devam edeceklerine yönelik notlar düştü.