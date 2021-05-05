İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in röportaj sırasındaki zor anları

Bir televizyon kanalına canlı bağlantı ile röportaj veren Cumhurbaşkanı Higgins’in köpeği ilgi isteyince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden aktör arkadaşı Tom Hickey için bir televizyon kanalına canlı yayın ile bağlanarak röportaj verdi.

Röportaj sırasında, Cumhurbaşkanı Higgins’in rahat olmadığı dikkat çekti.

Sağ kolu sürekli arkada olan Higgins’in, sürekli hareket etmesinin ardındaki gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

KAMERA ARKASI YAYINLANDI

Canlı yayının bitmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı basım birimi tarafından kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde, Higgins’in 7 aylık Bernese dağ köpeğinin ilgi isteyerek sağ kolundan çekiştirdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sahibinin dikkatini çekmek için çabalayan köpeğin sevimli görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan görüntüler, kısa sürede viral oldu.