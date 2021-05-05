Euro
10.0373
0.26%
Dolar
8.3652
0.49%
Altın
476.79
0.17%
Borsa
1.416
-0.03%
Bitcoin
462.360
-1.63%
EXEN Coin
29.36
4.67%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in röportaj sırasındaki zor anları

    Bir televizyon kanalına canlı bağlantı ile röportaj veren Cumhurbaşkanı Higgins’in köpeği ilgi isteyince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in röportaj sırasındaki zor anları

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, 1 Mayıs’ta hayatını kaybeden aktör arkadaşı Tom Hickey için bir televizyon kanalına canlı yayın ile bağlanarak röportaj verdi.

    Röportaj sırasında, Cumhurbaşkanı Higgins’in rahat olmadığı dikkat çekti.

    Sağ kolu sürekli arkada olan Higgins’in, sürekli hareket etmesinin ardındaki gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

    KAMERA ARKASI YAYINLANDI

    Canlı yayının bitmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı basım birimi tarafından kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

    Görüntülerde, Higgins’in 7 aylık Bernese dağ köpeğinin ilgi isteyerek sağ kolundan çekiştirdiği görüldü.

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins in röportaj sırasındaki zor anları #1

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

    Sahibinin dikkatini çekmek için çabalayan köpeğin sevimli görüntüleri, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

    Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan görüntüler, kısa sürede viral oldu.

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'in röportaj sırasındaki zor anları VİDEO

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins in röportaj sırasındaki zor anları #2

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins in röportaj sırasındaki zor anları #3

    İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins in röportaj sırasındaki zor anları #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir