Haber Merkezi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Kente tatile gelen iki ABD vatandaşı genç, fayton gezisi yapmak istedi.

Yoldan çevirdikleri bir faytona binen gençler, zaman zaman sürücüye zor anlar yaşattı.

PARAYI VERMEK İSTEMEDİLER

Metro'da yer alan habere göre, yolculuk sonunda gençler, fayton sürücüsüne ödeme yapmadı.

Gençlere ödeme yapmaları konusunda sert tepki gösteren fayton sürücüsü, elindeki kırbacı sallamaya başladı.

ÇIKMAZ SOKAKTA YAKALADI

Fayton sürücüsünün dengesiz davranışlarından korkan gençler araçtan inerek kaçmaya başladı.

Yanlışlıkla çıkmaz sokağa giren gençler, elinde kırbaçla peşlerinden koşan fayton sürücüsüne yakalandı.

KIRBAÇLA TURİSLERİ DÖVDÜ

Olay esnasında sürücünün “Şimdi ödeyin, banka hesabıma para gönderin” diye bağırması üzerine turistlerden biri, elinde 100 ABD doları olduğunu ve fazladan ödeme yapabileceğini söyledi.

Ancak bu teklifin ardından da sakinleşmeyen fayton sürücüsü gençleri kırbaçla dövmeye başladı.

"DERSİMİZİ ALDIK"

Bunun üzerine turistler, “Özür dileriz, dersimizi aldık, teşekkür ederiz” diyerek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Bu sözleri duyan sürücü, olay yerinden ayrıldı.

Turistlerin yolculuk için ödeme yapıp yapmadıkları netlik kazanmazken olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırd