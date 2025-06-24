İrlanda'dan İsrail'e darbe: Filistin'deki işgal bölgeleriyle ticaret yasaklanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürerken, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Harris, İrlanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

"AVRUPA'DA YASAYI KABİNE ONAYINA SUNAN İLK ÜLKE OLACAĞIZ"

Her ülkenin elindeki tüm imkanları kullanması gerektiğini dile getiren Harris, şöyle konuştu:

Bugün, Avrupa'da işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasayı Kabine onayına sunan ilk ülke olacağız. Bu önemli bir adım, çünkü İrlanda halkı adına bu soykırım faaliyetlerine karşı sesimizi yükseltiyor ve tavrımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ancak tabii ki, asıl umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi.

SÖZ KONUSU YASA İLE NELER HEDEFLENİYOR

İrlanda'nın söz konusu yasası, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden yapılacak ithalatı ve bu yerleşimlerle her türlü ticareti yasaklamayı hedefliyor.

Bu yerleşimlerde üretilen ürünlerin ülkeye sokulması engellenmek isteniyor.