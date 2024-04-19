İrlandalı gazeteci Cronin, Leyen'i protesto etti: Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var AB liderlerinden Leyen, katıldığı zirvede tepkiyle karşılaştı. Gazze'deki ölümler nedeniyle suçlanan Leyen'in Lahey'de yargılanması istendi.

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AA & Ensonhaber

İrlandalı gazeteci-yazar David Cronin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i protesto etti.

Cronin'in protestosu, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle gerçekleşti.

"Electronic Intifada" isimli internet sitesinin editörlerinden, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili kitaplarıyla da bilinen Cronin, Brüksel’deki Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bir anda yerinden kalktı

Cronin, von der Leyen'in konuşmak için sahneye çıktığı sırada, yerinden kalkarak yüksek sesle açıklamalar yaptı.

Leyen'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sorumluluğunu taşıdığını söyleyen Cronin, söz konusu AB yetkilisinin Lahey'de yargılanması gerektiğini vurguladı.

"Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var"

Cronin, şunları söyledi:

Bayan von der Leyen, bu bir vatandaş tutuklamasıdır. Gazze'deki soykırıma yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Bu soykırımın başlangıcında İsrail'e tam desteğinizi ifade ettiniz.



Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var. Siz bir suçlusunuz, Bayan von der Leyen. Burada olmamalı, Lahey'de olmalısınız. Seçimlerde yeniden aday olmamalısınız.

"Özgür Filistin" sloganı atan Cronin, salondan uzaklaştırıldı.

"Soykırıma dönmüş bir sömürgeleştirme sürecidir"

İrlandalı Cronin, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'a yönelik de aynı girişimde bulunmuştu.

Cronin, daha önce Gazze'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle demişti: