İskoçya Bölgesel Başbakanı Swinney: Filistin devleti şimdi tanınmalı

Ülkeler Filistin devletini tanıma konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, sosyal medyadan paylaştığı videoda, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ülkesinin eylülde Filistin'i tanıma kararını bazı koşullara bağlamasını eleştirerek, bu kararının koşulsuz olması gerektiğini dile getirdi.

"İSRAİL TÜM ENGELLERİ KALDIRMALI"

İskoç lider Swinney, "Filistin'in egemen devlet olarak şimdi ilan edilmesi gerekiyor.

Orta Doğu'da derhal ateşkes olmalı, Gazze'de açlık çeken insanlara insani yardım ulaştırılmalı ve İsrail tüm engelleri şu anda kaldırmalı." ifadesini kullandı.

"PAZARLIK KONUSU YAPILMAMALI"

Swinney, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Filistin devleti şimdi tanınmalı.

Pazarlık konusu yapılmamalı. Koşulsuz ve şimdi." açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

İngiltere Başbakanı Starmer, 29 Temmuz'da Gazze'ye ilişkin kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." ifadesini kullanmıştı.