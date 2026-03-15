İskoçya'da bağımsızlık hazırlığı çağrısı kabul edildi

İngiltere’nin başkenti London kaynaklı haberlere göre, Scottish National Party (SNP) konferansında İskoçya’nın bağımsızlığına yönelik hazırlık çağrısı içeren önerge delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.

İskoçya basınında yer alan bilgilere göre, Glasgow Southside seçim bölgesi tarafından sunulan ve konferans gündemindeki en kısa metinlerden biri olan önerge, partinin 2026 Kampanya Konferansı’nda onay aldı.

Metinde, İskoçya’nın bağımsızlık hedefinin giderek daha yakın hale geldiği belirtilerek İngiltere hükümetinin olası bir ayrılık durumuna hazırlık yapması gerektiği ifade edildi.

"BU BİR ÇATIŞMA ÇAĞRISI DEĞİL"

Önergeyi destekleyen parti üyesi Alex Orr, konferansta yaptığı konuşmada kararın bir çatışma çağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Orr, “Bu karar ne bir çatışma çağrısıdır ne de demokratik kararların sonucunu peşinen kabul etmektedir. Bu yalnızca ihtiyatlı planlamayla ilgilidir.” ifadelerini kullandı.

İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan mali destek aldığı yönündeki görüşleri eleştiren Orr, bağımsızlıkla birlikte bu tartışmaların da ortadan kalkacağını savundu.

DELEGELERDEN FARKLI GÖRÜŞLER

Önergeye eleştiri getiren SNP delegesi Gareth Morgan ise metnin kapsamının sınırlı olduğunu ileri sürdü.

Morgan, İngiltere hükümetinin yalnızca ekonomik sonuçlara değil, bağımsız bir İskoçya’nın ayrı dış politika ve göç politikalarına sahip olma ihtimaline de hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

SWINNEY: "BAĞIMSIZLIĞA HAZIRIZ"

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney de konferansta yaptığı konuşmada bağımsızlık hedefini yineledi.

Swinney, bağımsız bir İskoçya’da nükleer silahların ülke toprakları ve karasularında yasaklanmasını anayasal güvence altına alacaklarını belirtti. Ayrıca, yasa dışı çatışmalara katılan yabancı askeri güçlerin İskoçya kıyılarından faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi.

2014 REFERANDUMUNDA BAĞIMSIZLIK REDDEDİLMİŞTİ

İskoçya’da 18 Eylül 2014’te düzenlenen bağımsızlık referandumunda seçmenlerin yüzde 55’i Birleşik Krallık’tan ayrılmaya karşı oy kullanmıştı.

Ancak SNP, özellikle Brexit sonrasında siyasi koşulların değiştiğini savunarak yeni bir referandum yapılması gerektiğini dile getiriyor.

2016’daki Brexit referandumunda İskoçya seçmenlerinin yüzde 62’si Avrupa Birliği’nden ayrılmaya karşı oy kullanmıştı. Buna rağmen Birleşik Krallık genelindeki sonuç nedeniyle ülke AB’den ayrılmıştı.

Yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlenebilmesi için UK Parliament’ın onayı gerekiyor. Ancak mevcut siyasi tabloda Londra yönetiminin böyle bir izne sıcak bakmadığı değerlendiriliyor.