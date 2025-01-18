İskoçya'da hamile olduğunu öğrendikten 40 dakika sonra doğum yaptı

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İskoçya'nın Glasgow bölgesinde ilginç olay...

Anna Jackson, karnındaki ağrıyı başlangıçta regl sancısı olarak yorumladı.

HASTANEYE GİTMEYE KARAR VERDİ

Ancak daha sonra apandisitinin patladığını düşünerek eşiyle birlikte hastaneye gitmeye karar verdi.

40 DAKİKA SONRA DOĞUM YAPTI

Hastaneye gittiğinde hamile olduğunu öğrenen genç kadın, 40 dakika sonra doğum yaptı.

Yaşadığı şaşırtıcı olayı paylaşan Jackson, "Omurgamın ortasında yoğun bir baskı hissediyordum. Doktorlar hamile olduğumu söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinde bir bölüm yaşıyor gibiydim'' ifadelerini kullandı.

KIZINI DÜNYAYA GETİRDİ

Doğum sancıları başladıktan sonra hemen doğumhaneye alınan Jackson, kızı Talia Smith’i dünyaya getirdi.

Ebeveynliğe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen genç çift, başlangıçta her şeyin oldukça zor olduğunu ancak sevdiklerinin desteğiyle bu süreci atlattıklarını belirtti.