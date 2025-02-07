İskoçya'da rastgele bir numaraya mesaj atarak hayatının aşkını buldu

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İskoçya'da ilginç olay...

İlk kez 1998 yılında iletişim kuran çift, o yıllarda kameralı telefonlar yaygın olmadığı için birbirlerini uzun bir süre göremedi.

"GERÇEKTEN UZUNDU, YANILMAMIŞIM"

İskoç asıllı Kirsty, "Ona nasıl göründüğünü sordum ve 1.98 boyunda olduğunu söyledi. 'Gerçekten öyle mi?' diye düşündüm. Neyse ki, gerçekten o kadar uzunmuş, kandırılmamışım." dedi.

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDULAR

Donovan ve Kirsty, bir süre sonra Coventry’de buluşmaya karar verdi ve daha ilk görüşte birbirlerine aşık oldular.

2 ÇOCUKLARI VAR

2002 yılında evlenen çiftin şimdilerde 9 yaşında bir oğulları ve 6 yaşında bir kızları var.

Donovan ile 6 ay boyunca yalnızca telefon yoluyla iletişim kuran Kirsty, yaptığı şeyin tehlikeli olduğunu bile bile devam ettiğini anlattı.

"O GERÇEKTEN HARİKA BİR KADIN"

Kirsty'ye sarıldığı ilk anın büyülü bir an olduğunu ifade eden Donovan, "O gerçekten harika bir kadın. Kirsty, benim hem en yakın arkadaşım hem de eşim." dedi.

NİKAH TAZELEMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Çift, bu Sevgililer Günü'nde Coventry Katedrali'nde düzenlenen bir törenle nikah tazelemeyi planlıyor.