İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş

Haber Merkezi

İskoçya'da eşsiz bir iş ilanı...

İskoç Yaban Hayatı Vakfı, Avrupa'nın en önemli deniz kuşu üreme kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Handa Adası'na bir korucu arıyor.

GÖREV TANIMI

Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama imkanı sunulan korucu, Handa Adası’ndaki çalışma programlarını düzenlemek, gönüllü ekibini yönetmek ve adayı etkili bir şekilde idare etmekten sorumlu olacak.

Ayrıca, adaya her yıl gelen 8 bin ziyaretçiye rehberlik etmek ve bölgenin zengin vahşi yaşamını korumak da görevler arasında yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Görev için belirli bir akademik nitelik gerekmiyor. Ancak doğa tarihi ve vahşi yaşam konusunda bilgi sahibi olmak avantaj sağlayabilir.

Ayrıca başvuru sahiplerinin geçerli bir ehliyete ve ulaşım için bir araca sahip olmaları gerekiyor.

MANZARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sutherland’in batı kıyısında, Tarbet’ten feribotla ulaşılabilen Handa Adası, uçurumları ve olağanüstü deniz manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Ada, guillemot, razorbill ve great skuas gibi kuş türlerinin yanı sıra gri foklar, minke balinaları, orkalar ve hatta güneşlenen köpekbalıkları gibi nadir görülen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.

ÇİFTLER BİRLİKTE YAŞAYABİLECEK

Görev, çiftlerin birlikte yaşayıp çalışabileceği bir şekilde tasarlandı.

Korucu, aynı zamanda haftalık olarak anakaradaki Scourie köyüne alışveriş ve lojistik işler için seyahat edecek.