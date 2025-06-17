İspanya: AB, İsrail'e de Rusya gibi ambargo uygulamalı

AA & Ensonhaber

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Bloomberg’e verdiği röportajda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albares, İsrail'in AB'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlatarak, Gazze'ye yönelik saldırılar sürdükçe, AB ülkelerinin İsrail’e silah satışını durdurması gerektiğini savundu.

"RUSYA'YA UYGULANAN AMBARGO, İSRAİl'E DE UYGULANMALI"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı alınan yaptırımları örnek gösteren Albares, benzer uygulamaların İsrail için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile İran arasında artan gerilime de dikkat çeken Albares, taraflar arasında tansiyonun düşmesine dair bir işaret görememekten duyduğu kaygıyı dile getirerek, Tahran yönetimiyle nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği balistik füze saldırıları sırasında, İspanya’nın Tel Aviv Büyükelçiliği çalışanlarından ikisinin kaldığı lojmanın zarar gördüğü bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.