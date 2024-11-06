İspanya Başbakanı Sanchez: Sele iklim değişikliği neden oldu

DHA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran selin nedeninin iklim değişikliği krizi olduğunu belirtti.

'İKLİM KRİZİ NEDEN OLDU'

Sanchez, başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selin arkasında iklim krizi olduğunu ve iklim değişikliği sorununun siyasetin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

"İHMAL VE HATALAR KRİZİN BİR BAŞKA AŞAMASI"

Bölgeyi acil iklim durumuna uyarlamak için bir plan hazırlayacaklarını kaydeden Sanchez, “Yapılmış olası ihmal ve hatalar krizin bir başka aşamasıdır, şimdi biz hayatı yeniden inşa ediyoruz, bu trajedinin mağdurlarına tedavi sağlıyoruz” dedi.