Küresel Sumud Filosu: 17 tekne Yunan kara sularına çekildi

Gazze'ye destek amacıyla oluşturulan, “Küresel Sumud Filosu” olarak adlandırılan deniz konvoyuna yönelik İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahale, bölgede tansiyonu yükseltti.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tekne alıkonulurken, bazı tekneler ise bölgeden uzaklaşarak güvenli sulara geçti.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre olay, Yunan karasuları’na birkaç mil mesafede, uluslararası sularda meydana geldi. Müdahalenin, deniz konvoyunun seyrini sürdürdüğü sırada gerçekleştiği ifade edildi.

21 TEKNE ALIKONULDU

İddialara göre operasyon kapsamında toplam 21 tekne İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Alıkonulan teknelerde bulunan kişilerin durumuna ilişkin resmi ve net bir açıklama yapılmadı.

17 TEKNE YUNAN SULARINA ULAŞTI

Müdahaleden kurtulan 17 teknenin ise rotasını değiştirerek Yunanistan kara sularına girdiği bildirildi. Bölgedeki hareketliliğin ardından güvenlik ve diplomatik temasların arttığı ifade ediliyor.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Yaşanan gelişme, Doğu Akdeniz’de zaten hassas olan dengeleri yeniden gündeme taşırken, uluslararası hukuk ve deniz güvenliği açısından tartışmaları da beraberinde getirdi. Olayla ilgili taraflardan yapılacak resmi açıklamaların, sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.