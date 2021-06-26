İspanya, Çin aşısı olan turistlerin ülkeye girişine izin verecek

Hükümet tarafından alınan karara göre, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna dışındaki Çin aşılarını yaptıran turistlerin ülkeye girişlerine izin verilecek.

İspanya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistlere yönelik yeni bir açıklama yapıldı.

Turizm sezonunun açılması ile Avrupa Birliği (AB) dışından gelecek olan turistlerin aşılanmış olması gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre yaptırılan aşının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış olması gerekecek.

SİONAVAC VE SİNOPHARM KABUL EDİLECEK

Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yanı sıra, Çin merkezli Sinovac ve Sinopharm aşısını yaptıranlar da ülkeye kabul edilecek.

TURİSTLER SAĞLIK FORMU DOLDURACAK

Turistler, İspanya Seyahat Sağlık (SpTH) uygulaması üzerinden sağlık kontrol formunu dolduracak.

KRUVAZİYERLERİN GİRİŞİNE İZİN VERİLİYOR

Şu anda yalnızca Brezilya ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Hindistan'dan ülkeye gelen turistler, 10 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuluyor.

Ayrıca büyük yolcu gemileri olan kruvaziyerlerin de artık ülkeye girişine izin veriliyor.