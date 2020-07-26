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    İspanya Dışişleri Bakanı Laya, Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 11:21
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    İspanya Dışişleri Bakanı Laya, Türkiye'ye geliyor

    Türkiye, koronavirüs salgını sonrası dönemde uluslararası temaslarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

    Bu kapsamdaİspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

    ÇAVUŞOĞLU, LAYA İLE GÖRÜŞECEK

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İspanyol mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

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