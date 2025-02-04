İspanya hükümetinden 'haftalık çalışma saati' kararı

AA

İspanya hükümeti tarafından alınan kararda, haftalık çalışma süresi 40'tan 37,5 saate indiriliyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek onaylanması için meclise gönderilen haftalık çalışma saatinin 37,5'e indirilmesi kararına ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Çalışma saatlerinin düşürülmesi ülkemizin modernleştirilmesine katkı sağlayacaktır." denildi.

'TARİHİ BİR DEĞİŞİKLİK DEĞERLENDİRMESİ'

İspanya'da İşverenler Konfederasyonunun (CEOE) karşı çıkmasına rağmen işçi sendikaları ile varılan anlaşma sonrası açıklanan haftalık çalışma saatindeki indirimin, İspanyol toplumunun yaşam kalitesini iyileştireceğini ve emekçilere umut vereceğini savunan Diaz, "Tarihi bir değişiklik." değerlendirmesini yaptı.

Diaz, 11 aylık müzakerenin ardından sosyal diyaloğun bir meyvesi olarak bu kararın çıktığını vurgulayarak, haftalık çalışma saatinin düşürülmesiyle çalışmanın kontrol altına alınıp, iyileştirileceğini ve üretkenliğin artacağını söyledi.

"BU DEĞİŞİM DAHA AZ ÇALIŞMAK VE DAHA ÜRETKEN OLMAKLA İLGİLİDİR"

Çalışma saatlerinin dışında fazladan çalışmak ya da fazla mesai ücreti almadan çalışmanın önlenmesi için kontrollerin artırılacağını aktaran Diaz, şöyle konuştu:

Çalışmak için yaşamıyoruz, yaşamak için çalışıyoruz. Önemli olan profesyonel bir faaliyette geçirdiğimiz zaman değil, hayatımızdır. Bu değişim daha iyi yaşamak, daha az çalışmak ve daha üretken olmakla ilgilidir.

İspanya'da son 40 yılda ilk kez haftalık çalışma saatinde indirime gidilirken, bunun mecliste kabul edilip yürürlüğe girmesi halinde günde yarım saat daha az çalışacak İspanyolların maaşlarına herhangi bir etkisi olmayacak.

ŞİRKETLERE İŞÇİ BAŞINA 10 BİN EUROYA KADAR PARA CEZASI

Haftalık çalışma saatlerindeki indirime uymayan şirketlere işçi başına 10 bin euroya kadar para cezası kesecek olan hükümet, "sağlıklı ve verimli çalışma ortamı" hedefiyle son iki yıldır haftalık çalışma gününü 4'e indirmeyi amaçlayan girişimler ve pilot projeler yürütüyor.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen taslak kararın Mecliste kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesinin, azınlık koalisyon hükümetinin dışarıdan destek aldığı siyasi partilerle yapacağı müzakerelerden dolayı yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği'ndeki istatistiklerde diğer ülkelere bakıldığında haftalık çalışma saatinin Almanya'da 34, Fransa ve İtalya'da 36 olduğu görülüyor.