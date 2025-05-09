Haberler



Dünya



İspanya'nın Kanarya Adaları'nda kan donduran turist cinayeti

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda kan donduran turist cinayeti Kanarya Adaları'nda bir kadın turistin parçalanmış cesedi, yerliler tarafından bir sahilde bulundu. Olayla ilgili bir bar sahibi tutuklandı.