İspanya'nın Kanarya Adaları'nda kan donduran turist cinayeti

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda kan donduran bir olay yaşandı.
Turistlere yönelik karşıtlıklarıyla bilinen yerel halk, vahşice işlenmiş bir cinayet haberiyle sarsıldı.
San Andrés'te yaşayan yerel halk, Los Enanos Plajı'nda paramparça halde bir kadın cesediyle karşılaştı.
TATİLE GELDİĞİ ADADA ÖLDÜRÜLDÜ
Durumun polise bildirilmesinin ardından sahil şeridi kapatıldı.
Cesedin, adaya tatile gelen 42 yaşındaki Kolombiyalı turist Triana Arias'a ait olduğu belirlendi.
VÜCUDU PARÇALANDI
Arias'ın, kaybolmadan önce bir arkadaşına partiye gideceğini bildiren bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Yetkililer, Arias'ın boynundan bıçaklandığını ve bilincini kaybetmiş haldeyken vücudunun parçalandığını belirtti.
Saldırganın, cesedi çöp torbalarına koyarak plaja bırakmaya çalıştığı düşünülüyor.
BAR SAHİBİ TUTUKLANDI
Turizmin kalbinin attığı bir bölgede yaşanan cinayet sonrası çok sayıda turist adayı terk etti.
Cinayete ilişkin soruşturmayı derinleştiren İspanya polisi, Las Palmas de Gran Canaria'da bulunan popüler Arenales Bar Kafesi'nin sahibi David S.'i cinayetle bağlantılı olarak tutukladı.
İŞLETMESİ MÜHÜRLENDİ
Polis, David S.'nin evinde ve iş yerinde arama yaparak delil toplarken bar, polis tarafından mühürlenerek kapatıldı.
David S.'nin önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Soruşturma devam ederken, başka tutuklamaların da olabileceği bildirildi.
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