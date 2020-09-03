İspanya ve Fransa'da günlük korona vakaları 10 bine dayandı

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 vaka tespit edilirken, İspanya'da bu sayı 8 bin 959'e ulaştı.

Koronavirüs salgınının ilk dalgasını en ağır geçiren Avrupa ülkelerinden olan İspanya ve Fransa'da vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İki ülkeden yapılan açıklamalara göre artış ciddi boyutlara ulaştı.

FRANSA: 7 BİN 157 VAKA

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 kişide daha virüs tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 300 bin 181’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 963 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 706 olduğu aktarıldı.

İSPANYA: 8 BİN 959 VAKA

İspanya’da ise son 24 saatte 8 bin 959 kişide daha virüs tespit edildiği, 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Toplam vaka sayısı 488 bin 513’e, toplam can kaybı ise 29 bin 234’e ulaştı.