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- İspanya ve Fransa'da günlük korona vakaları 10 bine dayandı
İspanya ve Fransa'da günlük korona vakaları 10 bine dayandı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 vaka tespit edilirken, İspanya'da bu sayı 8 bin 959'e ulaştı.
- DHA
- 03.09.2020 - 21:38
Koronavirüs salgınının ilk dalgasını en ağır geçiren Avrupa ülkelerinden olan İspanya ve Fransa'da vaka sayıları artmaya devam ediyor.
İki ülkeden yapılan açıklamalara göre artış ciddi boyutlara ulaştı.
FRANSA: 7 BİN 157 VAKA
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 kişide daha virüs tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 300 bin 181’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 963 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 706 olduğu aktarıldı.
İSPANYA: 8 BİN 959 VAKA
İspanya’da ise son 24 saatte 8 bin 959 kişide daha virüs tespit edildiği, 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Toplam vaka sayısı 488 bin 513’e, toplam can kaybı ise 29 bin 234’e ulaştı.