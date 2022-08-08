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    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor

    Son yılların en kötü yangınlarıyla karşılaşan Avrupa ülkesinde 5 yerde orman yangını devam ediyor. İspanya'da 220 bin hektardan fazla alan kül oldu.
    • 08.08.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:05
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    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor

    Avrupa'da birçok ülke, orman yangınlarına karşı alarm durumuna geçti.

    Yangınlardan en çok etkilenen ülkeler arasında İspanya da yer alıyor.

    21'inci yüzyılın en büyük orman yangınlarına karşı mücadelenin verildiği ülkede, yıl başından bu yana binlerce hektar ormanlık alan küle döndü.

    Son 22 yılın en kötüsü

    Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre İspanya, orman yangınlarında son 22 yılın en kötü yılını yaşıyor.

    EFFIS, İspanya'da 220 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı bilgisini verdi.

    Yangınlar 5 yerde devam ediyor

    Bu yılın sadece 7 ayında yanan alanın, yangınların en fazla olduğu yıllardan biri olan 2012'nin tamamında yanan alanların üzerinde olduğu, temmuz aylarına göre kıyaslama yapıldığında ise bu yıl diğerlerine göre dört kat daha fazla alanın yandığı görüldü.

    Mevcut durumda İspanya'da 5 yerde orman yangını devam ederken, ülkenin ortasındaki Avila kentindeki Santa Cruz del Valle'de bin hektardan fazla alanı kül eden yangının halen kontrol edilemediği belirtildi.

    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor #1

    Yangınların yüzde 95'i insan ihmalleri sonrasında çıktı

    İspanya'nın Zamora kentindeki ormanlık alanda temmuzda çıkan yangınlarda il yüz ölçümünün yüzde 3'ü harap olmuştu.

    AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, yangınların yüzde 95'inin insan ihmalleri sonrasında çıktığını açıklamıştı.

    860 milyon euroluk kaynak aktarıldı

    İspanyol basını, 21. yüzyılın en büyük orman yangınlarına karşı mücadele verildiğini, 17 özerk yönetimin ve merkezi hükümetin bu yıl içinde yangınları önlemek ve söndürmek için 860 milyon euroluk kaynak aktardığını yazdı.

    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor #2

    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor #3

    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor #4

    İspanya, yüzyılın en büyük yangınlarına karşı mücadele veriyor #5


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