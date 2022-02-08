İspanya’da, açık alanda maske zorunluluğu kaldırılıyor

24 Aralık 2021'den bu yana uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğunun, 10 Şubat Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı bildirildi.

İspanya’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geldi.

Sol koalisyon hükümetinin sözcüsü İsabel Rodriguez, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“KAPALI ALANLARDA İSE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU SÜRECEK”

Rodriguez, "Aşılama ve dikkat edilmesi gereken sosyal önlemler sayesinde gelecek perşembe gününden itibaren açık alanlarda maskesiz dolaşılabilecektir. Kapalı alanlarda ise maske takma zorunluluğu sürecek." dedi.

MASKE BAHÇEDE SERBEST, SINIFTA ZORUNLU

Salgın döneminde ilk kez öğrencilerin okul bahçesinde maske kullanma zorunluluğunun da kaldırıldığını duyuran Rodriguez, öğrencilerin sınıflarda maske takmaya devam edeceğini belirtti.

VAKALARDA SON 2 HAFTADIR AZALMA GÖZLEMLENİYOR

İspanya'da ilk olarak 26 Haziran 2021'de kaldırılan açık alanda maske kullanma zorunluluğu artan vaka ve ölümler nedeniyle 24 Aralık 2021'de tekrar uygulanmaya başlamıştı.

Ülkede son 2 haftadır vaka sayılarında ve hastanelerdeki doluluk oranlarında azalma gözlemlendi. Son verilere göre her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı 3 binlerden 1.997'ye geriledi.

Günlük vaka sayıları 75 binin, ölü sayıları da 180'in üzerinde olsa da özerk bölgelere göre değişen önlemler gevşetiliyor.