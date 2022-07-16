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    İspanya'da aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti

    İspanya'da 10-14Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 237 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 17:31
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    İspanya'da aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti

    Avrupa'yı esir alan sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açmaya devam ediyor.

    Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya geliyor.

    237 kişi hayatını kaybetti

    İspanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı Carlos III Sağlık Enstitüsü, ülkeyi 10 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan sıcak hava dalgasında 237 kişinin öldüğünü açıkladı.

    4 günde kayıplar tırmanışa geçti

    İspanyol haber ajansı EFE'ye göre 10 Temmuz'da 15, 11 Temmuz'da 28, 12 Temmuz'da 41, 13 Temmuz'da 60 ve 14 Temmuz'da 93 kişi sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetti.

    Pazar gününden bu yana ülkenin birçok yerinde kaydedilen en aşırı sıcaklıklar dünden itibaren azalmaya başladı.

    Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların en çok Cantabria, Navarra, La Rioja, Badajoz ve Zaragoza'da , Yarımada ve Mallorca'da etkili olduğunu belirtiyor.

    Uzmanlar bol su içilmesini öneriyor

    Uzmanlar, bol su içilmesini, insanların evde kalmalarını ve seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor.

    İspanya da aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti #1

    İspanya da aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti #2

    İspanya da aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti #3


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