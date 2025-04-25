İspanya'da bebeğini 2 bin euroya sattı: Geri almak isterken tutuklandı

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İspanya'da hayret veren olay...

Yetkililer, bir kadının, bebeğini kısırlık sorunu olan bir çifte 2 bin euro karşılığında sattıktan sonra pişman olup geri almaya çalıştığı için tutuklandığını duyurdu.

ANNE TUTUKLANDI

Polisin yaptığı açıklamaya göre 37 yaşındaki kadın mart ayında Madrid'in eteklerindeki Mostoles'de tutuklanırken, bebeği alan çift ve iki akrabası da İspanya'nın güneyindeki Cordoba'da tutuklandı.

SATTI SONRA PİŞMAN OLDU

Yapılan ön soruşturmada annenin yeni doğan bebeğini çifte 2 bin euro karşılığında sattığı ancak daha sonra kızını sattığına pişman olduğu ve onu geri almak istediği ortaya çıktı.

Çift, annenin ne bebeğin satış bedelini ne de Cordoba'da bir ay boyunca konaklama masrafları için harcadığı fazladan bin euroyu iade etmemesi nedeniyle bunu reddetti. Biyolojik anne, bebeğini orada doğurmak için alıcıların bulunduğu şehre gitti.

ŞİKAYETTE BULUNULDU

Soruşturma, halihazırda 6 çocuk annesi olan ve 2022 yılında sosyal hizmetlerin “ihmal” raporunun ardından velayeti elinden alınan 37 yaşındaki kadının, Cordoba'daki bir ailenin bebeğini “kaçırdığını” iddia ederek şikayette bulunmasıyla başladı.

Bebeğin bakımı Cordoba'daki bir çocuk koruma merkezine emanet edildi.