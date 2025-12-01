İspanya’da beyaz ırkçı terör hücresi çökertildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya’da tespit edilen ilk hızlandırmacı (accelerationist) terör hücresine operasyon düzenlendi. Bu ideoloji, toplumu kaosa sürüklemek ve beyaz bir etno-devlet yaratmak amacıyla şiddetin teşvik edildiği aşırı sağ bir akımı ifade ediyor.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, hücrenin lideriyle birlikte üç kişi gözaltına alındı. Baskınlarda silah, mühimmat, askeri eğitim malzemeleri ve neo-Nazi içerikli materyaller ele geçirildi.

ULUSLARARASI BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Hücre liderinin; AB, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından terör örgütü kabul edilen ABD merkezli The Base’in kurucusuyla temas kurduğu ileri sürüldü.

İspanyol polisi, örgüt liderinin geçen ay yaptığı çağrılarda, uluslararası hücrelerin güçlendirilmesi ve Batı demokrasilerini hedef alan saldırıların artırılmasını istediğine dikkat çekti.

SORUŞTURMA, RADİKALLEŞME EĞİLİMİYLE BAŞLADI

Soruşturma, yılın başında terörle mücadele ekiplerinin ciddi şekilde radikalleştiğini belirlediği bir erkeği tespit etmesiyle başladı. İncelemeler sonucunda bu kişinin, saldırı düzenlemeye hazır olduğunu ifade eden üç kişilik uyumlu bir hücrenin parçası olduğu ortaya çıktı.

PARAMİLİTER EĞİTİM, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANDAŞ ARAYIŞI

Yetkililere göre şüpheliler, paramiliter tekniklerle taktik eğitimler düzenledi ve saldırı hazırlıkları için ekipman temin etti.

Soruşturmacılar, hücrenin sosyal medya kanallarını kullanarak yeni üyeler toplamaya çalıştığını ve hızlandırmacı içerikleri yaydığını ifade etti.

THE BASE'İN ARKA PLANI

2018’de eski Pentagon yüklenicisi Rinaldo Nazzaro tarafından kurulan The Base, son yıllarda ABD merkezli bir yapıdan çıkarak çok uluslu bir ağa dönüştü. Yeni Zelanda Ulusal Güvenlik Kurulu, örgütün özerk hücrelerle faaliyet gösteren şiddet yanlısı bir yapılanmaya dönüştüğünü bildirdi.

AVRUPA'DA DA GÖZALTILAR VAR

Aynı örgütle bağlantılı olduğu düşünülen diğer kişiler de İtalya, Hollanda ve Belçika’da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.