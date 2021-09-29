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    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu

    Bilbao şehrinde yer alan Nervion Nehri, ilginç bir olaya sahne oldu.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:01
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    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu

    İspanya’nın Bilbao kentindeki Nervion Nehri’ne habersizce yerleştirilen ‘boğulan kadın heykeli’, vatandaşlarda rahatsızlık uyandırdı.

    Kent sakinleri, bir anda ortaya çıkan kadının yüzünü görünce büyük endişe yaşadı.

    Çevredekileri tedirgin eden olayın gerçeği ise sonradan anlaşıldı.

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

    Sürdürülebilirlik amacıyla 'yarın' anlamına gelen ‘Bihar’ başlıklı heykelin sahibi olan Meksikalı sanatçı Ruben Orozco, eserin amacının 'iklim değişikliğine dikkat çekmek ve eylemlerimizin bizi batırabileceğini ya da ayakta tutabileceğini göstermek' olduğunu ifade etti.

    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu #1

    ÇEVREDEKİLERİ KORKUTTU

    120 kiloluk heykel, nehirdeki su seviyesi yükselip alçaldıkça suya batıp çıkıyor ve boğulan bir insanmış gibi gözüküyor.

    Heykelin oldukça gerçekçi bir görüntüye sahip olması, etraftakileri hem korkuttu hem de şaşırttı.

    HEYKEL VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

    Kent sakinleri, heykelin kendilerini huzursuz ettiğini, kadının yüzünde endişeye dair hiçbir ifadenin olmamasıyla yaşamına son vermek istediklerini sandıklarını ifade etti.

    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu VİDEO


    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu #2

    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu #3

    İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu #4

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