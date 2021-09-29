Bilbao şehrinde yer alan Nervion Nehri, ilginç bir olaya sahne oldu.

İspanya’nın Bilbao kentindeki Nervion Nehri’ne habersizce yerleştirilen ‘boğulan kadın heykeli’, vatandaşlarda rahatsızlık uyandırdı.

Kent sakinleri, bir anda ortaya çıkan kadının yüzünü görünce büyük endişe yaşadı.

Çevredekileri tedirgin eden olayın gerçeği ise sonradan anlaşıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sürdürülebilirlik amacıyla 'yarın' anlamına gelen ‘Bihar’ başlıklı heykelin sahibi olan Meksikalı sanatçı Ruben Orozco, eserin amacının 'iklim değişikliğine dikkat çekmek ve eylemlerimizin bizi batırabileceğini ya da ayakta tutabileceğini göstermek' olduğunu ifade etti.





ÇEVREDEKİLERİ KORKUTTU

120 kiloluk heykel, nehirdeki su seviyesi yükselip alçaldıkça suya batıp çıkıyor ve boğulan bir insanmış gibi gözüküyor.

Heykelin oldukça gerçekçi bir görüntüye sahip olması, etraftakileri hem korkuttu hem de şaşırttı.

HEYKEL VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ

Kent sakinleri, heykelin kendilerini huzursuz ettiğini, kadının yüzünde endişeye dair hiçbir ifadenin olmamasıyla yaşamına son vermek istediklerini sandıklarını ifade etti.

İspanya’da ‘boğulan kadın heykeli’ görenleri korkuttu VİDEO







