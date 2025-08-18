İspanya’da büyük çaplı orman yangını sayısı 20’ye çıktı

Kavurucu sıcakların orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırdığı İspanya'da, son 20 yılın en şiddetli orman yangını sezonlarından biri yaşanıyor.

Orman yangınlarından en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da 20 büyük çaplı orman yangınını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU GÜNLER VAR VE MAALESEF HAVA ŞARTLARI DA LEHİMİZE DEĞİL"

Hükümet, orman yangınları ile mücadeleye destek için 500 ilave asker görevlendirdi. Bununla birlikte orman yangınlarıyla mücadele için sevk edilen asker sayısı, ülke genelinde yaklaşık 1900 seviyesine yükseldi.

Orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, en fazla etkilenen alanlardan biri olan Ourense’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Önümüzde zorlu günler var ve maalesef hava şartları da lehimize değil" dedi.

Sanchez, hükümetin orman yangınlarından etkilenenlere yardım için elinden geleni yapacağını söyledi. Sanchez, "İspanya’da yaşananlar, muhtemelen AB Sivil Koruma Mekanizması’nın tarihindeki en geniş çaplı müdahaledir" ifadelerini kullanarak orman yangınları ile mücadele için İspanya ile dayanışma gösteren Fransa, Slovakya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere teşekkür etti.

"YANGINLARIN ARTIŞI İKLİM KRİZİNİN SONUCU"

Sanchez, yangınların büyüklüğü ve sıklığındaki artışın ise doğrudan iklim krizine bağlı olduğunu ve İber Yarımadası gibi bölgelerin bu yeni normal karşısında savunmasız kaldığını savundu.

Orman yangınlarıyla mücadele için köylüler de seferber oldu. Yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerden Galiçya’daki Villardevos köyünde elektrik kesildiği için su pompalarının çalışmaması nedeniyle köy sakinleri, kendi aralarında organize olarak alevlerle mücadele için kovalarla su taşıdı.

BİR HAFTADA 3 CAN KAYBI, 115 BİN HEKTAR KÜL OLDU

Atlantik kıyısındaki bölgede birkaç küçük yangının birleşmesiyle ortaya çıkan büyük çaplı yangın nedeniyle otoyollar ve demir yolları trafiğe kapatıldı. Galiçya’nın yanı sıra Kastilya, Leon, Extremadure ve Asturias bölgeleri de orman yangınlarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

İspanya'da sadece geçtiğimiz hafta içinde orman yangınları nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti ve 115 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İspanya’nın komşusu Portekiz’de de ülkenin orta ve kuzey kesimlerinde çıkan sekiz büyük yangınla mücadele ediliyor.