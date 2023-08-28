İspanya'da fırtına ortalığı birbirine kattı Fırtınalı hava, tatil adası Mayorka'yı vurdu. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, önüne kattığı ne varsa havaya uçurdu.

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AA & Ensonhaber

İspanya, şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girdi.

Katalonya, Valensiya ve Balear Adaları bölgelerinde hayat durma noktasına geldi.

Balear Adaları'ndan İbiza ve Mayorka'da, şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Turistlerin zor anları

Mayorka'dan kameraya yansıyanlar, turistlerin yaşadığı zor anları gözler önüne serdi.

Rüzgar, önüne kattığı ne varsa havaya fırlatırken, adeta savaş alanını andıran görüntüler kayıtlara geçti.

3 kişi yaralandı

Ağaç devrilmesi sonucu ikisi çocuk, üç kişi yaralandı. Hava ve deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.

Kötü hava şartlarından dolayı 45 uçuş iptal edildi ya da uçaklar başka yerlere yönlendirildi.

Geminin halatları koptu

Ayrıca Balear Adaları Liman Müdürlüğü, Palma de Mayorka Limanı'ndaki büyük bir yolcu gemisinin halatlarının rüzgarın etkisiyle koptuğunu ve geminin demirli bir petrol tankerine çarptığını duyurdu.

Metrekareye 100 litreden fazla yağış düştü

Diğer yandan kuraklık sorununun en çok yaşandığı bölgelerden biri olan Katalonya'da da metrekareye 100 litreden fazla yağış düştüğü bilgisi verildi.

İspanya'da hafta başında 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, 25 Ağustos'tan itibaren azalmaya başlayarak bazı yerlerde bir günde 12 derece düştü.