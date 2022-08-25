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    İspanya'da gece kulübü görevlilerinden kadınlara sert müdahale

    Güvenlik görevlilerinin, kadınları yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Saldırı etraftakileri şoke ederken, kavgayı neyin başlattığı bilinmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:35
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    İspanya'da gece kulübü görevlilerinden kadınlara sert müdahale

    İspanya'nın Marbella şehrinde bir gece kulübünde kadınlar saldırıya uğradı.

    Eğlence mekanının dışında toplanan kadınlardan bazılarına güvenlik görevlileri sert müdahalede bulundu.

    Güvenlik görevlileri kadınlara saldırdı

    İzleyenleri şaşkına çeviren anlarda, İngiliz kadınların şiddet kullanılarak yere itildiği görüldü.

    Yaşananlara tepki gösterenlerden biri, görevlilere "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" diye bağırdı.

    Kavga anı kamerada

    İngiltere basınından Mail'in aktardığına göre, saldırıya uğrayanlar, mekandan uzaklaştırıldı.

    Kavgaya neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

    İspanya'da gece kulübü görevlilerinden kadınlara sert müdahale ViDEO

    İspanya da gece kulübü görevlilerinden kadınlara sert müdahale #1

    İspanya da gece kulübü görevlilerinden kadınlara sert müdahale #2


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