Güvenlik görevlilerinin, kadınları yere düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Saldırı etraftakileri şoke ederken, kavgayı neyin başlattığı bilinmiyor.

İspanya'nın Marbella şehrinde bir gece kulübünde kadınlar saldırıya uğradı.

Eğlence mekanının dışında toplanan kadınlardan bazılarına güvenlik görevlileri sert müdahalede bulundu.

Güvenlik görevlileri kadınlara saldırdı

İzleyenleri şaşkına çeviren anlarda, İngiliz kadınların şiddet kullanılarak yere itildiği görüldü.

Yaşananlara tepki gösterenlerden biri, görevlilere "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" diye bağırdı.

Kavga anı kamerada

İngiltere basınından Mail'in aktardığına göre, saldırıya uğrayanlar, mekandan uzaklaştırıldı.

Kavgaya neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

İspanya'da gece kulübü görevlilerinden kadınlara sert müdahale ViDEO