İspanya'da haftalık çalışma saatini düşüren yasa tasarısı Meclis'ten geçmedi

Hükümetin haftalık çalışma saatini 40'tan 37,5 saate indirilmesini öngören yasa tasarısının Meclis'te yapılan oylamada reddedildiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 11.09.2025 16:48
İspanya'nın gündeminde 'çalışma saatleri' var.

Mecliste azınlıkta olan sol koalisyon hükümetinin haftalık çalışma süresini 40 saatten 37,5 saate düşürmeyi amaçlayan yasa teklifinin, Meclis'te 170 lehte ve 178 aleyhte oyla reddedildiği bildirildi.

SAĞCI PARTİLER KARŞI OY KULLANDI

Muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Junts partilerinin karşı oy kullandığı kaydedildi.

Junts partisinin azınlık hükümetine genellikle dışarıdan destek verdiği, ancak Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı girişimlerle ilgili bazı taleplerinde hükümetle yürütülen görüşmelerden istenilen sonucun alamadığı ve bu nedenle aleyhte oy verdiği belirtildi.

TEKLİF DÜZENLENİP TEKRAR SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, yasa teklifini daha da iyileştirip Bakanlar Kurulu onayından sonra tekrar Meclis'e sunacaklarını kaydetti.

