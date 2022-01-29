İspanya'da, izinli bir polis memuru, silahlı soygunu önledi

İzinli bir polis memuru, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında bir süpermarkete yiyecek almak için girdiği sırada silahlı soyguncuyla karşılaştı. Soyguncuyla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Perşembe günü, Barselona'nın kuzeydoğusundaki Mataro kasabasında, o gün izinli olan bir polis memuru, bir mahalledeki süpermarkete yerel saatle 16:00 sularında giriş yaptı.

MARKETE GİRDİĞİNDE ZANLIYLA KARŞILAŞTI

Markete girdiğinde kasanın yanında şüpheli bir kişinin, mağaza çalışanıyla birlikte durduğunu fark etti. Memur, çalışana her şeyin yolunda olup olmadığını sordu, ancak çalışan yerine, şüpheli kişi herşeyin yolunda olduğunu söyledi.

Polis memuru şüphelinin arkasına geçerek hızlı bir şekilde onu kavradı ve birlikte mücadele ederken ikiside yere düştü.

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EKİPLER MARKETİN ETRAFINI SARDI

Memur, tam o sırada mağazadakilere kendisinin bir polis olduğunu ve herşeyin yoluna gireceğini söyledi. Bunun anlaşılmasıyla beraber, takviye ekipler hızlıca marketin etrafını sardılar.

Açıklamada, Pazartesi günü meydana gelen soygun girişiminde mağaza çalışanının yaralanmadığı belirtildi.

ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

47 yaşındaki zanlı, silahlı soygun şüphesiyle cezaevine gönderildi. Polis yaptığı açıklamada, benzer suçlarla ilgili, şüphelinin daha önceden sabıkası olduğunu söyledi. Katalan polis basın ofisi verdiği demeçte, izinli polis memurunun bir süredir Mossos polis teşkilatında çalıştığını belirtti.