İspanya'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Dünyanın yeşil ciğerleri yanıyor...

Tarihindeki en büyük orman yangınları ile mücadele eden İspanya'da ülkenin kuzeyinden güneyine 50'den fazla noktada alevler kontrol altına alınamıyor.

YANGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGELER

İspanya'da kuzeyde Galiçya'da Ourense ile Kastilya ve Leon bölgesinde Leon ve Zamora kentleri yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

120 BİN HEKTARA YAKIN ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Sadece Galiçya bölgesinde ay başından bu yana 60 bin hektardan fazla alan yanarken, İspanya genelinde bu yıl içinde şimdiye kadar 120 bin hektara yakın ormanlık alan kül oldu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, Galiçya'ya bağlı Ourense kentinde etkisini sürdüren yangının San Millao köyüne ulaşmasını engellemek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.