İspanya'da maden kazası meydana geldi

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında bir kaza meydana geldi.
Kazaya ilişkin Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumu, açıklamada bulundu.
Açıklamada, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saatle 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yetkililer, patlamanın, madenin üçüncü katındaki çalışmalar sırasında bir makinede meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 4 kişinin ağır yaralandığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS GÖNDERİLDİ
Asturias özerk yönetim hükümeti sözcüsü Guillermo Pelaez, patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Sivil Yardım ekibi gönderildi.
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