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İspanya'da maden kazası meydana geldi

İspanya'da maden kazası meydana geldi Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumu tarafından yapılan açıklamada, Degana'daki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de ağır yaralandığı duyuruldu.