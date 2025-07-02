İspanya'da orman yangınları: 6 bin 500 hektarlık alan küle döndü

İspanyol medyasının aktardığına göre, Katalonya’nın Lleida bölgesinde yer alan Torrefeta i Florejacs ve Sanaüja yakınlarında çıkan orman yangınları, geniş tarım arazilerini etkisi altına aldı.

İlk yangın dün öğle saatlerinde Sanaüja’da başladı ve akşam saatlerine kadar sürdü. Bu yangın yaklaşık 40 hektarlık alanı yok ettikten sonra kontrol altına alındı. Ancak aynı gün saat 17.00 sularında Torrefeta i Florejacs’ta ikinci bir yangın başladı.

Yetkililer, bu yangınların saatte 28 kilometreye ulaşan yayılma hızıyla, Avrupa'da bugüne kadar kaydedilen en hızlı yangınlar arasında yer aldığını belirtti. Bölgede zaman zaman 120 kilometreyi bulan rüzgarlar, yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yaklaşık 14 kilometre boyunca kül ve duman bulutu oluştu.

Yangınlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, yaklaşık 20 bin kişiye evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Torrefeta i Florejacs’taki yangın, saat 22.30 sularında kontrol altına alınabildi. Ancak bu süreçte iki çiftlik binası yandı, iki kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin, yangından araçlarıyla kaçmaya çalışan bir çiftlik sahibi ve çalışanı olduğu bildirildi.

"ALTINCI NESİL YANGIN" ALARMI

İspanyol yetkililer, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık tarım arazisi, çayır ve ormanı yok eden bu yangının, iklim krizine bağlı olarak gelişen “altıncı nesil yangın” türüne girdiğini açıkladı.

“Altıncı nesil yangınlar”, klasik söndürme yöntemlerinin yetersiz kaldığı, son derece şiddetli ve öngörülemez doğa olayları olarak tanımlanıyor. Bu tür yangınlar, aşırı hava koşulları nedeniyle fırtına benzeri atmosferik olaylara yol açabiliyor ve bazen piro-kümülonimbus adı verilen devasa bulut yapıları oluşturarak volkanik patlamalara benzer etkiler yaratabiliyor.

Uzmanlar, bu gibi yangınların sıklıkla iklim değişikliğinin doğrudan sonucu olduğunu vurgularken, özellikle kuraklık, aşırı sıcaklık ve rüzgarın birleşiminin felaketi büyüttüğüne dikkat çekiyor.