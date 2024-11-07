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Haber Merkezi

İspanya'da 29 Ekim'de başlayan ve ülkenin doğusu ile güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların ardından Valensiya başta olmak büyük bir sel felaketi meydana geldi.

Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan ve 217 kişinin hayatını kaybettiği selde arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Sel felaketinden en çok etkilenen Valensiya bölgesinin yarıya yakınındaki ilçelerde ev, dükkan ve sokakların çamurdan, çöpten temizlenmesine ve hasarlı araçların kaldırılmasına devam ediliyor.

HALK VE ORDU SOKAKLARI BİRLİKTE TEMİZLİYOR

Görevlilerin hummalı çalışmasına selden etkilenen İspanyollar da destek veriyor.

İşte o anlardan sosyal medyaya yansıyan bir görüntü, dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Selden etkilenen bölgede İspanyol vatandaşların askerlerle birlikte sokakları temizlediği görüldü.

İşte o anlar...