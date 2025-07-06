İspanya'da uçakta yangın alarmı

İspanya'nın Mallorca Adası’ndaki Palma Havalimanı’nda, İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Ryanair’e ait bir yolcu uçağında gece saatlerinde yangın alarmı devreye girdi.

Uçak henüz havalanmadan kısa süre önce çalan alarm, yolcular arasında panik yarattı.

YOLCULAR UÇAĞINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Yangın alarmının ardından uçakta acil tahliye süreci başlatıldı.

Bu sırada bazı yolcular, uçağın acil çıkış kapılarından çıkarak kanatlara yöneldi ve piste atladı.

Yaşanan kargaşa sırasında çok sayıda yolcunun panik içinde tahliye edilmeye çalışıldığı görüldü.

18 YARALI

Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, yaşanan panikte 18 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğini bildirdi.

Yaralanan yolculardan altısı hastaneye kaldırıldı; üçü Clínica Rotger’de, diğer üçü ise Quironsalud Palmaplanas Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

PERSONELİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir havalimanı personelinin telsiz konuşmaları dikkat çekti.

Çalışanın, “Uçağın acil çıkış kapılarının olduğunu biliyor musun?” sözleriyle başlayan konuşmasında, “Uçak 10 ya da 8 numaralı apronda olacaktı ama şu an insanlar kanattan atlıyor. Bir şeyler oluyor. Uçağı tahliye ediyorlar. İtfaiyeciler geliyor,” ifadeleri duyuldu.

"GERÇEK BİR YANGIN YOK"

Ryanair olay sonrası yaptığı açıklamada, yangın alarmının teknik bir hata nedeniyle çaldığını, gerçek bir yangın bulunmadığını belirtti.

Şirket, yolcuların çoğunun uçağı kontrollü bir şekilde terk ettiğini, tüm yolcuların başka bir uçakla yerel saatle 07.05’te Palma’dan Manchester’a gönderildiğini duyurarak yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.