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    İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

    İspanya'nın kuzeyindeki Leioa şehrinde pompalı tüfekle Del Pais Vasco Üniversitesi binasına ateş açan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 23:36
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    İspanya'da üniversiteye silahlı saldırı

    İspanya Bask Bölgesi Polis Teşkilatı (Erzaintza) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirilirken, üniversitenin tahliye edildiği aktarıldı.

    3 EL ATEŞ ETTİ

    Görgü tanıkları, saldırganın pompalı tüfekle üniversite kampüsüne geldiğini, ardından üniversite binasına en az üç el ateş ettiğini ifade ederken, binaya isabet eden kurşunlar nedeniyle bazı camların kırıldığı aktarıldı.

    Üniversite kampüsünde bulunan bazı öğrenciler, çevreye saçılan fişeklerin ve üniversite binasının pencerelerinde kurşunların açtığı deliklerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

    SALDIRGANIN ÖĞRENCİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

    Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, 21 yaşında olduğu tespit edilen saldırganın Del Pais Vasco Üniversitesi öğrencisi olmadığını bildirdi.

    İspanya da üniversiteye silahlı saldırı #1

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