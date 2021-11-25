İspanya’daki metal işçilerinin zam protestosuna polis müdahalesi

İspanya'nın Cadiz kentinde maaş zammı isteyen metal işçilerinin eylemi şiddetlenerek devam ediyor. Polis, binlerce protestocuya biber gazı, cop, plastik mermi ve panzerle müdahalede bulundu.

Geçtiğimiz hafta İspanya'nın Cadiz kentinde sendikalar ve işverenler arasında maaş anlaşmasına ilişkin müzakerelerin durdurulması üzerine sendikaların metal işçilerine çağrısı üzerine başlayan maaş zammı protestoları 10. günüde şiddetlenerek devam ediyor.

PROTESTOCULAR POLİSLE ÇATIŞTI

Cadiz kentinde bugün sabahın erken saatlerinde yine sokaklara inen binlerce metal işçisi, kent sokaklarında çöp konteynerleri ile barikatlar kurarak polisle çatıştı.

POLİS MÜDAHALEDE PANZER KULLANDI

Polis ekipleri, protestoculara yürüyüş izni vermeyerek cop, biber gazı, plastik mermi ve panzerler ile sert müdahalede bulunurken, polisin olaylara müdahale için panzer kullanması ülkede tepkilere neden oldu.

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İspanya hükümeti 2. başkan yardımcısı Yolanda Diaz yaptığı açıklamada, polisin metal işçilerine müdahale etmek için panzer kullanmaması gerektiğini bildirerek, işçilerin suçlu olmadıklarını ve yasal yollarla haklarını aradıklarını ifade etti.

"İŞVEREN DERNEKLERİNE BUGÜN BİR TEKLİFTE BULUNACAĞIZ"

İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Cadiz kentinde düzenlenen protestolar 2. haftasına girerken, işçi sendikaları ve işverenler maaş zammı konusunda bugün 5. kez bir araya geldi.

Taraflar arasında ise henüz bir anlaşmaya varılamazken, işsizlik oranının yüzde 24’e ulaştığı belirtilen Cadiz kentinde bugünkü protesto öncesi işçi sendikaları tarafından açıklamada, "İşveren derneklerine bugün bir teklifte bulunacağız, teklifi masaya koyacağız ve oradan ayrılacağız. Vereceğimiz teklifi imzalamak için güçleri yettiğinde bizi arayabilirler" ifadelerine yer verildi.

ÜLKEDE ENFLASYON ORANI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan İspanya'da enflasyon oranı, enerji maliyetlerinin de etkisiyle, yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ülkede geçtiğimiz Ekim ayında enflasyon seviyesinin yüzde 5,5 seviyesine ulaşması üzerine ücretleri sabit kalan birçok vatandaş, duruma karşı tepki göstermişti. Yüzlerce vatandaşın işsiz kaldığı Cadiz kenti, yüzde 23'lük işsizlik oranı ile İspanya'nın en yüksek işsizlik oranına sahip kenti olmuştu.