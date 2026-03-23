İspanya’dan Hürmüz Boğazı çağrısı: Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'da devam eden İran, ABD-İsrail savaşına ilişkin X sosyal paylaşım platformundaki hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sanchez şöyle dedi:

"İspanya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu'daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep ediyor. Küresel bir dönüm noktasındayız. Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı."

İRAN, SANCHEZ'E FÜZELERİN ÜZERİNE RESMİNİ KOYARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Orta Doğu’daki savaşı eleştiren açıklamalarına füzelerin üzerine yapıştırdıkları çıkartmalarla teşekkür etti.

Füzelerin üzerine yapıştırılan notta şu ifadeler yer aldı:

"İspanya Başbakanı diyor ki bu savaş yasadışı, biz de diyoruz ki sadece yasadışı değil, insanlığa karşı da. Teşekkürler Sayın Başbakan."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.