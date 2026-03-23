Bakan Gürlek: Eskişehir'deki trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek Eskişehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZCA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Eskişehir’de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum"

OLAY

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı bir kaza yaşandı.

Trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı.

Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.