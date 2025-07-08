İspanya'dan İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarına tepki

Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Son olarak İsrail, Gazze Şeridi’nde gıda yardımı bekleyen sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Söz konusu saldırılar sonrası İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"GAZZE'DEKİ DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Gazze’deki durum sürdürülemez. İsrail silahlı kuvvetlerinin gıda yardımı bekleyen insanlara ateş açmasını kınıyoruz.

Şiddetin son bulmasını ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanmasını talep eden Albares, rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı.

Albares, şunları kaydetti:

İki devletli çözüm, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin barış ve güvenlik içinde yaşaması için tek yoldur.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusunun, dün, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan vatandaşlara açtığı ateş sonucu en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.