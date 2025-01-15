İspanya'dan Lübnan'a yardım: 10 milyon avroluk destekte bulunacaklar

AA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, Avn'ın, İspanyol Bakan ve beraberindeki ekibi Baabda Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Albares, ülkesinin bölgede barış ve istikrar için vazgeçilmez bir ülke olan Lübnan'a desteğini sürdüreceğini ve bunun İspanya'nın dış politikasının önceliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Lübnan'ın geleceği için iyimser olduğunu ifade eden Albares, Lübnan'ın istikrar ve barışa ulaşması ve devletin yeniden inşası için çalışılmasının önemine değindi.

İspanyol Bakan, Lübnan'ın farklı kesimler arasında bir arada yaşamanın önemli bir sembolü olduğunu belirterek, ülkesinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik desteğini hatırlattı.

10 MİLYON AVRO DESTEK

Albares, Lübnan ordusuna 10 milyon avro değerinde destek sağlanacağını ve lojistik alanında da işbirliği yapılacağına dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkese değinen Albares, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için baskıların sürdüğünü aktardı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NI İSPANYA'YA DAVET ETTİ

Albares, Lübnan ile ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine işaret ederek, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İspanya'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Avn da İspanyol Bakan'a teşekkür ederek, UNIFIL'de faaliyet gösteren İspanyol birliklerin faaliyetlerine dikkati çekti.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İSTİKRARA DİKKAT ÇEKTİ

Avn, uluslararası güçlerin görevlerini yerine getirdiğini belirterek, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerinin durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde istikrarın önemine vurgu yapan Avn, istikrar sağlanmadığı müddetçe ülkenin güneyinde yerinden edilenlerin yaşadıkları yerlere dönemeyeceğini söyledi.