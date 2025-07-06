İspanya'nın en ünlü festivalinde 'Yaşasın Özgür Filistin' sloganı

İspanya’nın kuzeyindeki Navarra bölgesinin başkenti Pamplona’da her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın en tanınmış festivallerinden biri olan San Fermin Festivali, bu yıl da coşkulu bir açılışla başladı.

Festivalin resmi açılışı, Pamplona Belediyesi binasının balkonundan atılan geleneksel “chupinazo” fişeğiyle gerçekleşti.

Ancak bu yılki açılışta dikkat çekici bir an yaşandı.

"YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN"

Fişeği ateşleyen görevlilerden biri, “Yaşasın Özgür Filistin” sloganı attı.

İsrail saldırılarına karşın her zaman Filistin'e yönelik dostça ve kardeşçe bir tavır sergileyen İspanyollar, sloganı tekrarlayarak alkış tutmaya başladı.

Festivalde, İsrail karşıtı bayrak ve pankartlar da zaman zaman kalabalık tarafından kameralara gösterildi.

SAN FERMİN FESTİVALİ

San Fermin Festivali, Pamplona ve Navarra’nın koruyucu azizi San Fermin onuruna düzenlenen köklü bir gelenek olup, özellikle “encierro” adı verilen boğa koşularıyla uluslararası üne sahiptir.

Festival, bugün öğle saatlerinde belediye meydanında toplanan binlerce kişinin coşkulu katılımıyla start aldı.

Geleneksel beyaz kıyafetler ve kırmızı fularlarla donanmış kalabalık, belediye başkanının “Pamplonalılar, Yaşasın San Fermin!” (Viva San Fermín! Gora San Fermín!) çağrısına “Viva!” ve “Gora!” nidalarıyla karşılık verdi.

GÜVENLİK KURALLARINA UYMAYANLARA 3 BİN EURO CEZA

San Fermin Festivali, boğa koşularının yanı sıra bir hafta boyunca süren dans gösterileri, konserler, geleneksel Bask müziği performansları, spor etkinlikleri, havai fişek gösterileri ve kültürel faaliyetlerle Pamplona’yı adeta bir açık hava şenlik alanına dönüştürüyor.

Festivalin en dikkat çekici etkinliği, her sabah saat 08:00’de gerçekleşen ve 875 metrelik dar sokaklarda boğalarla koşulan “encierro”dur. Bu koşulara katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak gerekmekte olup, güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin euroya kadar para cezası uygulanabiliyor.

Bu yılki festivalde, Pamplona Belediyesi tarafından toplam 514 kültür-sanat etkinliğinin düzenleneceği açıklandı. Festival, 14 Temmuz gecesi belediye meydanında toplanan kalabalığın “Pobre de mí” şarkısını söylemesi ve kırmızı fularlarını sallamasıyla sona erecek.