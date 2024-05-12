İspanya'nın en ünlü turizm merkezinde alkol yasağı Mayorka ve İbiza'da halka açık yerlerde alkol tüketmek yasaklanırken açık şişe ile yakalananlara bin 500 euroya kadar ceza kesilebilecek.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İnsanlığın en kötü alışkanlıklarından biri alkol...

Özellikle Avrupa'da sigaradan çok alkol bağımlılığı halk sağlığını ve huzurunu tehdit ediyor.

Bu kapsamda Avrupa'nın en çok turist alan Milano ve Brüksel gibi büyük şehirlerinde taşkınlıkların önüne geçmek için alkol yasak ve kısıtlamalarına gidildi.

Bild'in haberine göre bir Avrupa şehri daha bu uygulamaya katıldı.

İbiza'da alkol yasağı

İspanya'nın turizmle ön plana çıkan Mayorka va İbiza adalarında halka açık alanlarda alkol tüketmek yasaklanırken satışlara da sınırlama getirildi.

Yasağa uymayana 1500 euro ceza

Buna göre sokakta, kaldırımda, plajda açık şişe ile yakalanlara 500 ila bin 500 euro arası ceza kesilebilecek.

21:30 -08:00 arasında ise alkol satışı yasaklandı. Alkol satan dükkanlar 21:30'da kapatacak. Alkol rafını kapalı tutmak yeterli sayılmamakla birlikte bu marketler de kapanan dükkanlar arasında yer alacak.

Restoran sahipleri durumdan memnun

Alkollü restoranlarda ise herhangi bir sınırlama getirilmedi. Restoran sahipleri bu uygulamadan memnun olurken alınan kararın turizmi nasıl etkileyeceği merak konusu.