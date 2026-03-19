İspanyol askerler Türkiye üzerinden tahliye ediliyor

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, yaptığı açıklamada Irak’taki NATO misyonunda görevli 100 İspanyol askerin tahliye edildiğini belirterek, söz konusu personelin şu anda Türkiye’de bulunduğunu ya da ülkeye doğru yolda olduğunu ifade etti.

Robles, tahliye sürecinin oldukça zorlu geçtiğini vurgulayarak, “Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki personelimiz bölgeden ayrıldı ve Türkiye’de konuşlanacakları üsse doğru hareket etti.” dedi.

IRAK'TA KALAN NATO PERSONELİ SAYISI: 350

Irak’ta halen yaklaşık 350 NATO askerinin bulunduğunu aktaran Robles, bunların yaklaşık 200’ünün İspanyol olduğunu ve ilerleyen saatlerde tahliyelerinin planlandığını kaydetti.

Bölgedeki karşılıklı ateş ve füze saldırılarının operasyonu güçleştirdiğini belirten İspanyol Bakan, bir gün önce planlanan tahliyenin güvenlik nedeniyle iptal edildiğini de açıkladı.

Tahliye operasyonuna destek amacıyla ABD, Almanya ve İspanya’dan askeri uçakların bölgeye sevk edildiği bildirildi.

İspanya, 2015’ten bu yana NATO’nun Irak’taki misyonuna aktif katkı sağlıyordu.

Misyonun devam etmesi halinde komutanlığın Mayıs ayında İspanyol birliğine geçmesi bekleniyordu. Ancak artan güvenlik riskleri nedeniyle alınan askıya alma kararı, sahadaki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.