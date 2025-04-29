İsrail: 12 ay sonra Gazze'deki savaş 'zaferle' bitecek

DHA

Milyonlarca insan, İsrail'in modern dünyada başlattığı soykırım felaketini izliyor...

Gazze'de etnik temizlik yapan İsrail, saldırıları üstlendiği gibi küstah açıklamalarını da sürdürüyor.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Kudüs'te düzenlenen bir konferansta konuştu.

"12 AY SONRA SAVAŞ BİTECEK

Dermer, zafere ulaşmaları gerektiğini ileri sürerken söz konusu zaferin ne olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Saldırıların bir yıl boyunca süreceğine değinen Dermer, “Bundan 12 ay sonra 7 Ekim savaşı bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail ile barış isteyecek ama bunun anahtarı zaferdir.” dedi.

"TRUMP, İSRAİL İÇİN KÖTÜ OLACAK ANLAŞMAYA İMZA ATMAZ"

ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle ilgili de açıklama yapan Dermer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail için ‘kötü’ olacak bir anlaşmaya imza atmayacağına inandığını söyledi.