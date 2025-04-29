Birleşmiş Milletler: Gazze'de gıda tedarikiyle ilgili durum giderek kötüleşiyor

AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine 8 haftadır izin vermediğini anımsatarak stokların tükenmek üzere olduğunu, mevcut malzemelerle yardım sağlama faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dujarric, bölgedeki ortaklarından edindiği bilgiye göre hafta sonu 16 toplum mutfağının yetersiz malzeme nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığını, durumun sürmesi halinde daha fazla mutfağın kapanacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Gazze halkının tümü gıda eksikliğiyle mücadele ederken Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın yeni analiz için incelemelere başladığını söyleyen Dujarric, "İnsanların gıdaya, suya erişimi olmadığını görüyorlar. Meyve yok, et yok, günde yiyebiliyorlarsa tek bir öğün yiyebiliyorlar. Çaresizlik ve açlık görüyorlar" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK MALZEMELERİ DE TÜKENİYOR

Dujarric, yılın başlangıcından bu yana çocuklar arasında 10 bin gıda yetersizliği, 1600 de akut gıda yetersizliği vakasının tespit edildiğini belirtti.

Gazze'de sadece gıdanın eksilmediğini, aynı zamanda sağlık malzemesi stoklarının da tükenmek üzere olduğuna dikkati çeken Dujarric, giderek daha fazla sayıda kritik tıbbi personelin de Gazze'ye girişinin engellendiğini söyledi.

Acil tıbbi ekiplerin girişinin daha fazla oranda engellendiğini ifade eden Dujarric, özellikle ortopedi ve cerrahların ilave engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in hareket serbestisini de engellemeye devam ettiğine dikkati çekerek ateşkesin İsrail tarafından bozulmasının ardından 90 bin öğrenci ve 2 bin öğretmenin tahliye emirlerinden etkilendiğini söyledi.