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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda can verenlerin sayısı 52 bini aştı.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce ölü olduğu da ifade ediliyor.

HAREKATI GENİŞLETME HAZIRLIĞI

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun Hamas ile yürütülen müzakerelerin tıkanması bahanesiyle yedek askerleri göreve çağırıp Gazze Şeridi'nde kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Morag Koridoru ile Refah arasında yeni bir insani bölge hazırlamaya başladığına yer verilen haberde söz konusu bölgede İsrail ordusunun gözetiminde Amerikan sivil şirketleri tarafından Filistinlilere insani yardım dağıtımı yapılacağı iddiasında bulunuldu.

SOYKIRIM PLANINA ONAY VERİLDİ

KAN'ın haberine göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz cuma Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı genişletmek için hazırlanan planlara fiili olarak onay verdi.

Haberde, "Aynı şeyleri yapıp neden farklı bir sonuç beklentisi içine giriyoruz? Neden Gazze bataklığında daha fazla batıyoruz?" ifadeleriyle Tel Aviv hükümetinin Gazze'de savaşı genişletme planları eleştirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise böyle bir adımın aşırı yorgun olan yedek askerlerin üzerindeki yükün artması ve Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin durumunun ve muhtemel geleceklerinin daha da kötüye gitmesiyle sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulundu.

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