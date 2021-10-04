İsrail 3. doz korona aşısını zorunlu kıldı

3. doz korona aşısını zorunlu kılan ilk ülke olan İsrail, 3. dozu yaptırmayanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Dünya genelinde koronavirüse yönelik aşılama kampanyaları sürdürülürken birçok ülkede aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalar hayata geçiriliyor.

Ülkeler kısıtlamaları 2 doz aşı yaptırmayanlara uygularken İsrail'den yeni bir adım geldi.

ÜÇÜNCÜ DOZ ZORUNLU OLDU

Ülkede üçüncü doz zorunlu hale geldi.

Hatırlatma aşısı olarak da bilinen üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak. Hükümetin aktardığı bilgilere göre hatırlatma dozunu yapmayanların aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek.

3 DOZ OLMAYANLAR KAPALI ALANLARA GİREMEYECEK

Aşı pasaportu olmayan insanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek. Aktarılan bilgilere göre barlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri gibi yerler de bu yasak kapsamına alındı.

Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın insanın aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek.

İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorululuğu da gelmiş oldu.

15 MİLYONDAN FAZLA AŞI UYGULANDI

Our World in Data sitesindeki verilere göre Pfizer Biontech aşısını kullanan İsrail'de şimdiye kadar 15 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Nüfusu 9 milyonun üzerinde olan ülkede yaklaşık 6 milyon insana 2. doz aşı yapıldı.

İsrail'de şimdiye kadar 1.3 milyona yakın korona vakası tespit edilirken 7 bin 821 kişi öldü.